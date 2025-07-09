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Волков: хочу, чтобы в UFC признали моё последнее поражение ошибкой и дали титульный шанс

Волков: хочу, чтобы в UFC признали моё последнее поражение ошибкой и дали титульный шанс
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков желает, чтобы в UFC его поражение в реванше с представителем Франции Сирилем Ганом, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 310 в декабре, признали ошибкой и дали возможность подраться с чемпионом UFC англичанином Томом Аспиналлом.

«Мне хотелось бы, чтобы в UFC признали моё поражение в бою с Ганом ошибкой и дали бой за титул», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

Александру Волкову 36 лет. В своём рекорде российский атлет имеет 38 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, и 11 поражений. В UFC Драго выступает с ноября 2016 года.

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