«Изменил бы всё». Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в бою с Илией Топурией

35-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в поединке с 28-летним непобеждённым испано-грузином Илией Топурией, который стал главным событием турнира UFC 317 и завершился победой Матадора нокаутом в первом раунде.

«Я бы изменил всё. И не в своём тренировочном лагере, а в поединке. Всё, что я отрабатывал, не применял в бою. Не делал ничего из того, что делал. Илия же реализовал свою стратегию и стал чемпионом. На самом деле, моя стратегия заключалась в том, чтобы сближаться, наносить удар и отходить, подключать колени, реализовывать комбинации на руках, которые предшествовали бы хай-кику. Я очень много работал над лоу-киками и ударами коленом, чтобы не застаиваться на месте. Но начался бой и я стоял неподвижно, принимая удары. То, что мне надо было сделать, не сделал. Это расстраивает меня больше всего. Так усердно тренировался, но не добился ничего», — приводит слова Оливейры портал Sherdog.