Волков объяснил, за счёт чего он победил бы Аспиналла в потенциальном реванше

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением о потенциальном реванше с действующим чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Что бы я изменил в реванше с Томом? Непростой вопрос. Мне надо быть более активным. Но трудно сказать [что конкретно я изменил бы в своём геймплане].

Перед первым поединком с Аспиналлом у меня не было серьёзного настроя из-за многих событий, которые тогда происходили в мире. Однако теперь я изменил свою игру и стал показывать прогресс. Верю, что, просмотрев видео его выступлений и изучив его движения, я смогу победить», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.