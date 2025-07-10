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Волков объяснил, за счёт чего он победил бы Аспиналла в потенциальном реванше

Волков объяснил, за счёт чего он победил бы Аспиналла в потенциальном реванше
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением о потенциальном реванше с действующим чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Что бы я изменил в реванше с Томом? Непростой вопрос. Мне надо быть более активным. Но трудно сказать [что конкретно я изменил бы в своём геймплане].

Перед первым поединком с Аспиналлом у меня не было серьёзного настроя из-за многих событий, которые тогда происходили в мире. Однако теперь я изменил свою игру и стал показывать прогресс. Верю, что, просмотрев видео его выступлений и изучив его движения, я смогу победить», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

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