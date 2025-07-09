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Видео: Нганну с цепью подтягивается на турнике

Видео: Нганну с цепью подтягивается на турнике
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну показал, как подтягивается на турнике с дополнительным весом в виде цепи.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Фрэнсису 38 лет. В своём рекорде Хищник имеет 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.

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