Чарльз Оливейра раскрыл, когда и против кого хотел бы провести следующий поединок в UFC

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании подраться с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем на турнире промоушена в ноябре.

«Макс Холлоуэй будет драться в июле, а я дрался в июне. Думаю, ноябрь — самое подходящее время [для моего следующего поединка]. Наш реванш с Холлоуэем был бы отличным. Макс сказал, что тоже готов драться, так почему бы и нет?» — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC 317, Чарльз уступил нокаутом в первом раунде испано-грузину Илии Топурии в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.