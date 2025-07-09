Волкановски: не собираюсь лгать. Скоро повешу перчатки на гвоздь

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, что в скором времени завершит карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.

«Сколько мне боёв осталось до выхода на пенсию? Сложный вопрос. Понимаете, о чём? Я не собираюсь лгать и говорить, что во мне ещё много сил. Это не так. Скоро, вероятно, я повешу перчатки на гвоздь. Хотя в данный момент у меня ещё есть энергия, чтобы конкурировать с другими парнями. Посмотрим, как сложится каждый последующий бой», — приводит слова Волкановски портал Sportskeeda.