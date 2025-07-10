Усик показал физическую форму за 10 дней до реванша с Дюбуа

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик показал актуальную физическую форму за 10 дней до реванша с чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Фото: Из личного архива Усика

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

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