«Хочу отнять у него нолик в рекорде». Волкановски заявил о готовности подраться с Евлоевым

36-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил о желании подраться с четвёртым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Если бы вы меня спросили, с кем я был бы рад больше всего сразиться, то, вероятно, этим парнем был бы Мовсар, поскольку он заслуживает драться со мной. Евлоев — непобеждённый. Последний непобеждённый парень, с которым мне пришлось драться, победил меня. Так что мне хотелось бы отнять у кого-то нолик в рекорде.

И этот бой мотивирует меня больше всего! Рекорд Евлоева — 19-0. Он побил пятерых из топ-15. Хочу дать шанс Евлоеву подраться за пояс», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.