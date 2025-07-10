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«Я умирал четыре раза». Бен Аскрен впервые после госпитализации обратился к фанатам

«Я умирал четыре раза». Бен Аскрен впервые после госпитализации обратился к фанатам
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Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Бен Аскрен впервые после госпитализации обратился к фанатам, лёжа в больничной палате.

«Я ничего не помню с 28 мая по 2 июля. Я умирал всего четыре раза», — сказал Аскрен в видео.

Также Бен отмечает, что к настоящему моменту весит около 66 кг. Кроме того, Аскрен выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.

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