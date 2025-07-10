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Оливейра: Топурия — самый тяжело бьющий боец из всех, с кем я дрался. Невозможно отрицать

Оливейра: Топурия — самый тяжело бьющий боец из всех, с кем я дрался. Невозможно отрицать
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35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра признал, что 28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия бьёт тяжелее всех остальных соперников, с которыми ему приходилось сталкиваться ранее.

«Илия, безусловно, самый тяжело бьющий боец из всех, с кем я дрался когда-либо. Это невозможно отрицать. Мне доводилось принимать очень сильные удары от таких парней, как Гэтжи, Порье и Чендлер, от которых я падал в нокдауны. Но меня никогда раньше не отправляли в нокаут. Это было что-то новое для меня. Я не понимал, что произошло», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

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