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Эдвардс: поставил бы на Джонса в бою с Аспиналлом, если бы он был на пике

Эдвардс: поставил бы на Джонса в бою с Аспиналлом, если бы он был на пике
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Бывший чемпион UFC британец Леон Эдвардс высказался о сорвавшемся поединке за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественником Томом Аспиналлом и американцем Джоном Джонсом.

«На пике я бы точно поставил на Джона Джонса. 100%. Я высоко оцениваю Джона Джонса. Как по мне, он лучший, кто когда-либо дрался. Что же касается Тома, то он лучший сейчас», — сказал Эдвардс в интервью Карлу Фрочу.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.

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