Волков оценил шансы Сириля Гана в бою с Аспиналлом

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о потенциальном поединке за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Шансы 50 на 50. Сириль Ган хорошо двигается, он прибавил в борьбе и грэпплинге. Всё будет зависеть от их готовности и того, как и они начнут поединок. Ган будет мотивирован, но если исходить из моего личного опыта, то Аспиналл лучше», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Напомним, ранее Аспиналл, владевший временным титулом, был признан чемпионом из-за ухода американца Джона Джонса.

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