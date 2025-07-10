Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков оценил шансы Сириля Гана в бою с Аспиналлом

Волков оценил шансы Сириля Гана в бою с Аспиналлом
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о потенциальном поединке за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Шансы 50 на 50. Сириль Ган хорошо двигается, он прибавил в борьбе и грэпплинге. Всё будет зависеть от их готовности и того, как и они начнут поединок. Ган будет мотивирован, но если исходить из моего личного опыта, то Аспиналл лучше», — приводит слова Волкова издание MMAJunkie.

Напомним, ранее Аспиналл, владевший временным титулом, был признан чемпионом из-за ухода американца Джона Джонса.

Материалы по теме
Жаилтон Алмейда заявил, что должен стать следующим соперником Аспиналла

Аспиналл и Пимблетт посетили мурал, посвящённый Тому

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android