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Британский экс-чемпион: Дюбуа не побьёт Усика, Александр завершит карьеру непобеждённым

Британский экс-чемпион: Дюбуа не побьёт Усика, Александр завершит карьеру непобеждённым
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Экс-чемпион мира британец Дюк Маккензи высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Как я уже говорил, Усик не идёт на спад. Он на ходу, и я убеждён в том, что он завершит карьеру непобеждённым. Сейчас нет никого, кто победит его. Даниэль Дюбуа не побьёт Александра Усика. Таков мой прогноз. А Тайсон Фьюри точно не побьёт Александра Усика», — сказал Маккензи в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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