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Шакур Стивенсон назвал трёх лучших боксёров мира

Шакур Стивенсон назвал трёх лучших боксёров мира
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров планеты.

«На первом месте – Теренс Кроуфорд. После него – Дмитрий Бивол. Мне нравится Бивол, он не получает должного уважения. Он победил двух великолепных боксёров. Как по мне, он выиграл оба поединка с Бетербиевым. Третий… Пусть это будет Александр Усик, тяжеловесов сложно сравнивать с другими дивизионами», — сказал Стивенсон в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее тренер Бивола объяснил, почему Кроуфорд — исключительный боксёр.

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