Соперник Хатаева отреагировал на провал россиянином допинг-теста

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) кубинец Дэвид Моррелл прокомментировал положительный допинг-тест своего соперника россиянина Имама Хатаева.

Напомним, ранее в анализах Хатаева было обнаружено запрещённое вещество кломифен, россиянин дисквалифицирован на два года, однако, несмотря на это, ожидается, что он проведёт поединок с Морреллом.

«Зачем вообще бойцы принимают что-то подобное? Какой-то абсурд. По-прежнему хочу драться с ним в субботу», — сказал Моррелл в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Моррелла и Хатаева запланирован на 12 июля в Нью-Йорке (США).

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