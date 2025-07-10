Энтони Ярд прокомментировал анонс боя с Бенавидесом, упомянув Бивола

Двукратный претендент на мировые титулы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд (27-3, 24 KO) прокомментировал анонс поединка с чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO), который состоится 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Всегда чувствую, что способен победить кого угодно, и я намерен победить Бенавидеса. И после боя с ним я буду драться с сильнейшими. Если Дмитрий Бивол всё ещё будет чемпионом», — приводит слова Ярда Sky Sports.

Энтони Ярду 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. Дважды сражался за мировые титулы, но уступал досрочно россиянам Сергею Ковалёву и Артуру Бетербиеву.