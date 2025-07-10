Четверо бойцов уволены из UFC

Бойцовский промоушен UFC провёл очередную чистку ростера, в результате которой были уволены четверо бойцов.

Ниже представлен список:

Лёгкий вес (до 70 кг) — Джордан Вученич (13-4, 0-2 UFC), Великобритания;

Полусредний вес (до 77 кг) — Тревин Джайлс (16, 7-7 UFC), США;

Женский наилегчайший вес (до 57 кг) — Вивиан Араужо (13-7, 7-6 UFC), Бразилия;

Полусредний вес (до 77 кг) — Эндж Луса (10-5, 2-3 UFC), Демократическая Республика Конго.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа организовать бой в Белом доме.

Материалы по теме Дана Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа провести бой UFC в Белом доме

Как появился американский бойцовский промоушен UFC