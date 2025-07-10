Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Четверо бойцов уволены из UFC

Четверо бойцов уволены из UFC
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC провёл очередную чистку ростера, в результате которой были уволены четверо бойцов.

Ниже представлен список:
Лёгкий вес (до 70 кг) — Джордан Вученич (13-4, 0-2 UFC), Великобритания;
Полусредний вес (до 77 кг) — Тревин Джайлс (16, 7-7 UFC), США;
Женский наилегчайший вес (до 57 кг) — Вивиан Араужо (13-7, 7-6 UFC), Бразилия;
Полусредний вес (до 77 кг) — Эндж Луса (10-5, 2-3 UFC), Демократическая Республика Конго.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа организовать бой в Белом доме.

Материалы по теме
Дана Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа провести бой UFC в Белом доме

Как появился американский бойцовский промоушен UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android