Поединок Наои Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева состоится 14 сентября в Японии

Издание The Ring официально анонсировало боксёрский вечер, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

В главном событии абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведёт защиту титулов против обязательного претендента по линии WBA узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).

Наое Иноуэ 32 года. Японец дебютировал как профессионал в 2012 году. Становился чемпионом мира в наилегчайшем (до 50,8 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а также абсолютным чемпионом в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем дивизионах.

Муроджону Ахмадалиеву 30 лет. Дебютировал как профессионал в 2018 году. Становился объединённым чемпионом мира во втором легчайшем весе.