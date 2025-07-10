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Промоутер Хатаева сделал заявление из-за допингового скандала с участием россиянина

Промоутер Хатаева сделал заявление из-за допингового скандала с участием россиянина
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Промоутерская компания Eye Of The Tiger прокомментировала провал допинг-теста своего боксёра россиянина Имама Хатаева (10-0, 9 KO), выступающего в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Имам Хатаев был потрясён результатом допинг-теста, взятого ITA во внесоревновательный период в апреле 2024 года. Он категорически отрицает, что когда-либо сознательно принимал запрещённые вещества. Имам убеждён, что является чистым спортсменом, он демонстрировал это на протяжении всей карьеры. С апреля 2025-го он сдал четыре отрицательных теста ВАДА, RACJ и РУСАДА. Он также является добровольным участником программы «Чистый бокс» от WBC, что демонстрирует его твёрдую приверженность честному спорту», — говорится в официальном заявлении.

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