Промоутер Хатаева сделал заявление из-за допингового скандала с участием россиянина

Промоутерская компания Eye Of The Tiger прокомментировала провал допинг-теста своего боксёра россиянина Имама Хатаева (10-0, 9 KO), выступающего в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

«Имам Хатаев был потрясён результатом допинг-теста, взятого ITA во внесоревновательный период в апреле 2024 года. Он категорически отрицает, что когда-либо сознательно принимал запрещённые вещества. Имам убеждён, что является чистым спортсменом, он демонстрировал это на протяжении всей карьеры. С апреля 2025-го он сдал четыре отрицательных теста ВАДА, RACJ и РУСАДА. Он также является добровольным участником программы «Чистый бокс» от WBC, что демонстрирует его твёрдую приверженность честному спорту», — говорится в официальном заявлении.