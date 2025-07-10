«У нас не было близкого общения». Тим Цзю откровенно рассказал об отношениях с отцом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался об отношениях с отцом и членом Международного зала славы Костей Цзю.

«По правде говоря, я не общался с ним много. У нас не было близкого общения. Что-то общее… Даже и не вспомню, когда в последний раз разговаривал с ним. Он рядом, но в то же время это не так. Он занимается своими делами, живёт незаметно. Не знаю, может, он этого хочет. Я отношусь к этому с уважением.

У него двое маленьких детей, он наслаждается, воспитывая их. У него не было возможности делать это со мной и Никитой. Сейчас это его приоритет», — сказал Цзю в интервью Марку Бурису.