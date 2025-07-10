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Роман Долидзе заявил о желании сразиться с Чимаевым

Роман Долидзе заявил о желании сразиться с Чимаевым
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Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе высказался о потенциальном поединке со звездой организации Хамзатом Чимаевым.

«Мы живём в мире, где социальные сети и популярность имеют большое значение. Хамзат известен, людям нравится на него смотреть. Если вы победите кого-то неизвестного, всем будет плевать, даже если соперник был серьёзный», — сказал Долидзе в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Напомним, 9 августа на турнире UFC on ESPN 72 Долидзе сразится с девятым номером рейтинга американцем Энтони Эрнандесом.

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