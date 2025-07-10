Экс-претендент на титул UFC: Чимаев известен тем, что устаёт к концу боя

Бывший претендент на титул UFC американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке за пояс в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дю Плесси славится своей необычной техникой, с которой тяжело совладать. У него выдающиеся сила и грэпплинг. Если он выдержит стартовый прессинг Чимаева, то сможет победить.

Конечно, Чимаев после боя с Бёрнсом провёл работу над ошибками и стал лучше, но я склоняюсь к победе дю Плесси. Дрикус очень жёсткий соперник. А Хамзат известен тем, что устаёт к концу боя», – заявил Томпсон в интервью Джеймсу Линчу.