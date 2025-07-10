Звезда WWE Флэр: в реслинге есть эпоха «до» Ронды Роузи и «после». Они изменила всё

39-летняя американская атлетка Эшли Элизабет Флэр, известная под псевдонимом Шарлотт Флэр в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), комплиментарно отозвалась о вкладе в развитие женского реслинга легендарной Ронды Роузи, которая ушла из UFC в профессиональный реслинг.

«Ронда. Я не думаю, что Ронда получает достаточно признания за то, что в WWE поставили женщин в мейн-ивенты главных шоу. Многое, что связывают с революцией женщин в реслинге, может быть правдой, но вот что точно является неоспоримой истиной: Ронда, будучи главной звездой UFC, пришла в реслинг и изменила всё. Я знаю это наверняка.

Фото: wwe.com

Думаю, что успех женской сборной США по футболу помог нам. Достижения Серены Уильямс и других теннисисток тоже оказались нужными для нашей индустрии. Но в контексте того, как в WWE начали рассматривать женщин в качестве потенциальных участниц главных событий WrestleMania , можете мне поверить на 100%: в реслинге есть эпоха «до» Ронды Роузи и «после». И мне хотелось бы, чтобы люди говорили об этом больше и отдавали Ронде должное», — приводит слова Флэр издание The Players' Tribune.