Джозеф Паркер сказал, как сложится реванш Усик — Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Начало будет напоминать первый бой, Даниэль рванёт вперёд и будет гоняться за Усиком, но ближе к середине Усик начнёт разбивать его защиту.

Во второй половине Усик поднимет темп, и мы увидим, сможет ли Дюбуа его выдержать. У Усика мощный мотор, он способен двигаться целый день и раздёргивать соперника. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу Усика», — сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Украинский боксёр победил нокаутом в девятом раунде.