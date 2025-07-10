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Джозеф Паркер сказал, как сложится реванш Усик — Дюбуа

Джозеф Паркер сказал, как сложится реванш Усик — Дюбуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Начало будет напоминать первый бой, Даниэль рванёт вперёд и будет гоняться за Усиком, но ближе к середине Усик начнёт разбивать его защиту.

Во второй половине Усик поднимет темп, и мы увидим, сможет ли Дюбуа его выдержать. У Усика мощный мотор, он способен двигаться целый день и раздёргивать соперника. Я бы сказал, что шансы 60 на 40 в пользу Усика», — сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Украинский боксёр победил нокаутом в девятом раунде.

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