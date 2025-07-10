«Не смотрю таких клоунов». Боксёр Хатаев — про Джейка Пола

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев ответил на вопрос по поводу американского видеоблогера и боксёра Джейка Пола.

«Отношение к феномену Джейка Пола? Я не смотрю Джейка Пола и таких клоунов, как он», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В настоящий момент Джейку 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 13 поединков по правилам бокса, в которых он добыл 12 побед и потерпел одно поражение.

Джейк Пол и Хулио Сезар Чавес-младший провели дуэль взглядов: