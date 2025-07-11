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Хатаев: не выйду против чеченского брата Бетербиева. Против Бивола — с удовольствием

Хатаев: не выйду против чеченского брата Бетербиева. Против Бивола — с удовольствием
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев признался, что не стал бы проводить поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым. В то же время спортсмен подчеркнул, что с удовольствием вышел бы в ринг с Дмитрием Биволом.

«Ни за какие пояса и деньги я не выйду в ринг против Артура Бетербиева. Он мой чеченский брат, и для нас это унизительно. А вот с Биволом – с удовольствием. Хотя я его тоже уважаю — и как боксёра, и как человека», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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