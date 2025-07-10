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Фото: Турки Аль аш-Шейх встретился с Джейком Полом

Фото: Турки Аль аш-Шейх встретился с Джейком Полом
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Аль аш-Шейх показал, как встретился с видеоблогером и боксёром Джейком Полом. В качестве подписи к фото Турки оставил два смайла в виде боксёрской перчатки и огня.

Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

В настоящий момент Джейку 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 13 поединков по правилам бокса, в которых он добыл 12 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою Джейк победил мексиканца Хулио Сезара Чавеса.

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