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Имам Хатаев рассказал, чего опасался перед боем с Морреллом

Имам Хатаев рассказал, чего опасался перед боем с Морреллом
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев высказался о своём поединке с экс-чемпионом мира кубинцем Дэвидом Морреллом, который состоится 13 июля.

«Очень сильно беспокоило, что нам могут не дать визу — ни мне, ни моему тренеру Антону Кадушину. Альхамдулиллах, теперь всё позади. Осталось поехать и показать то, над чем мы работали», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Дэвиду Морреллу 27 лет. Дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году, всего на его счету 11 побед (девять — нокаутом) и одно поражение.

Имаму Хатаеву 30 лет. Дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, всего на его счету 10 побед (девять — нокаутом) и ни одного поражения.

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