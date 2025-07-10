«Диеты не работают». Боец ММА дал совет насчёт физической формы

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что нужно делать, чтобы добиться желаемой физической формы. По словам спортсмена, в первую очередь внимание нужно уделять не диетам, а привычкам.

«Диеты не работают. Работают привычки. Минус пять кг за две недели. А потом плюс семь кг. Это знакомо. Всё потому, что ты меняешь рацион. Но не меняешь мышление. Ешь так, как готов есть всегда», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности на счету Мачаева в смешанных единоборствах 25 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Бойца ММА ударило током: