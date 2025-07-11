Хатаев: Бенавидес — фейковый чемпион, хочу с ним подраться

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020, не побеждённый на профессиональном ринге российский полутяжеловес Имам Хатаев заявил о желании подраться с чемпионом WBC американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO).

«Если всё получится в бою с Морреллом, я попрошу бой с Бенавидесом. Я считаю его фейковым чемпионом в этом весе», — сказал Хатаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Имаму Хатаеву 30 лет. Дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, всего на его счету 10 побед (девять — нокаутом) и ни одного поражения.

Бенавидес следующий бой проведёт 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет двукратный претендент на мировые титулы в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд (27-3, 24 KO).