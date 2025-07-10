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Томпсон ответил, почему бой Махачева и Делла Маддалены сейчас не нужно организовывать

Томпсон ответил, почему бой Махачева и Делла Маддалены сейчас не нужно организовывать
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Бывший претендент на титул UFC американец Стивен Томпсон поделился мнением о решении россиянина Ислама Махачева перейти из лёгкого веса в полусредний дивизион. Чемпионом промоушена в полусредней весовой категории в настоящий момент является австралиец Джек Делла Маддалена. Томпсон занимает 12-ю строчку рейтинга.

«Если бы я был в топ-5, то оказался бы очень расстроен, что парень, который только что взял титул, уже присматривается к кому-то из другого дивизиона. Если бы я был в топ-5, то заслуживал бы бой больше, чем парень, который только поднялся», — приводит слова Томпсона MMA Fighting.

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