Соннен назвал лучший бой 2025 года в UFC. В нём принимал участие россиянин

Бывший боец UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен считает, что поединок между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили стал лучшим в 2025 году в UFC.

«Бой Умара и Мераба. Рублике было плевать на Двалишвили, он дрался даже не в главном событии и должен был проиграть. И он сумел не просто доказать, что является лучшим в мире, но и завоевал сердца людей», — приводит слова Чейла Соннена ESPN.

Напомним, Мераб и Умар провели поединок на турнире UFC 311, который прошёл 19 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Тогда бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.