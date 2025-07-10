Экс-чемпион UFC Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), третий номер рейтинга в легчайшем весе UFC Пётр Ян ответил на вопрос по поводу возможного реванша с американцем Шоном О’Мэлли или представителем Грузии Мерабом Двалишвили. В поединках с обоими соперниками Ян терпел поражения.

«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.

О’Мэлли в настоящий момент занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, а Двалишвили является обладателем чемпионского титула дивизиона. Ян ранее был чемпионом лиги в этом весе.

Пётр Ян показал тренировку на взрывную силу: