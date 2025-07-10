Джо Роган эмоционально отреагировал на гонорары Усика и Дюбуа за реванш

Популярный комментатор UFC Джо Роган высказался о гонорах украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа за бой-реванш. Спортсмены сразятся в ночь на 20 июля мск в Лондоне (Великобритания). Ранее сообщалось, что боксёры разделят между собой $ 200 млн.

«Бро, $ 132 млн и $ 71 млн! Только посмотрите на эти цифры. 132 млн и 71 млн. Вау. Какое-то безумие!» — сказал Роган на YouTube-канале FREESTYLEBENDER.

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

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