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Хамзат Чимаев может завершить карьеру после UFC 319 — Кайо Борральо

Хамзат Чимаев может завершить карьеру после UFC 319 — Кайо Борральо
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) шестой номер рейтинга UFC среднего веса (до 84 кг) Кайо Борральо высказал мнение, что Хамзат Чимаев может завершить карьеру после выступления на турнире UFC 319.

«Слышал, как некоторые говорили, что, если он завоюет пояс, может завершить карьеру. Да, что-то такое я слышал. Есть такой слух. Если он завоюет пояс, уйдёт в отставку. Не уверен насчёт этого. Не уверен, верю ли я этому. Но это возможно. На него оказывается слишком большое давление. У него проблемы со здоровьем. Сильное давление от его страны. У него уже много денег. Очень и очень много. Так почему бы не уйти?» — сказал Борральо в интервью MMA HOJE.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

UFC 319 состоится 16 августа. Соперником Хамзата будет чемпион промоушена Дрикус дю Плесси.

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