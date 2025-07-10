«Было честью выходить в клетку с тобой». Корешков обратился к Аскрену

34-летний бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков обратился к бывшему чемпиону лиги Бену Аскрену.

«Бен, ты сильный парень. Было честью выходить в клетку с тобой. Я тогда был молодым, многому научился, смотря твои бои. Надеюсь, ты быстро придёшь в себя. Благослови бог тебя и твою семью», — написал Корешков в социальных сетях.

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, — это впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен перенёс операцию по трансплантации лёгких.