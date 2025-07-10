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Имам Хатаев и Дэвид Моррелл провели битву взглядов

Имам Хатаев и Дэвид Моррелл провели битву взглядов
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В ночь с 12 на 13 июля в Нью-Йорке (США) состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions, где в рамках основного карда в полутяжёлом весе российский боксёр Имам Хатаев проведёт бой против бывшего обладателя регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвида Моррелла.

В преддверии поединка боксёры провели битву взглядов.

Фото: Кадр из трансляции

Хатаев свой предыдущий поединок проводил в марте 2025 года в Австралии, где он победил единогласным решением судей аргентинца Дурваля Паласио.

Моррелл последний раз выступал в феврале 2025 года и проиграл там единогласным судейским решением ныне действующему чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвиду Бенавидесу.

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