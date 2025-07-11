Абдель-Азиз исключил страну, где бой Махачева и Делла Маддалены точно не состоится

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева, заявил, что ожидаемый поединок его клиента и чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены состоится в США, а не в Абу-Даби (ОАЭ).

«Поединок будет проходить не в Абу-Даби. Ислам Махачев не будет драться в Абу-Даби. Бой состоится в США на большой арене, одной из самых больших арен на планете», — сказал Абдель-Азиз в подкасте с Камару Усманом и Генри Сехудо.

Ранее бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон ответил, почему бой Махачева и Делла Маддалены сейчас не нужно организовывать.

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