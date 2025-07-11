«Говорил плохие слова про мою маму». Усик рассказал о своём нелюбимом сопернике

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик рассказал о сопернике, который вызвал у него негативные чувства.

«Моя слабость в том, что я люблю людей и соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю, — это Марко Хук. Плохой парень, он говорил плохие слова про мою маму. Это очень нехорошо», — приводит слова Усика DAZN.

Бой Усика и Хука состоялся в 2017 году и завершился победой Усика нокаутом в 10-м раунде.

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.