«Будешь танцевать для меня». Макгрегор жёстко обратился к Майку Перри на пресс-конференции

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и в лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор жёстко обратился к известному бойцу Майку Перри на пресс-конференции промоушена боёв на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Ты снова здесь благодаря мне… Ты будешь танцевать для меня, парень», — приводит слова Макгрегора аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Кадр с пресс-конференции

Фото: Кадр с пресс-конференции

После ухода из UFC в 2022 году Майк Перри стал выступать в лиге по кулачным боям, принадлежащей Конору МакГрегору. В BKFC он одержал пять побед в пяти боях и владеет символическим чемпионским поясом «короля насилия». Кроме того, у Перри есть два поражения в двух боксерских поединках.

Летом 2024 года Макгрегор «уволил» Перри из промоушена после поражения американца в боксёрском бою от блогера Джейка Пола.

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