Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будешь танцевать для меня». Макгрегор жёстко обратился к Майку Перри на пресс-конференции

«Будешь танцевать для меня». Макгрегор жёстко обратился к Майку Перри на пресс-конференции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и в лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор жёстко обратился к известному бойцу Майку Перри на пресс-конференции промоушена боёв на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Ты снова здесь благодаря мне… Ты будешь танцевать для меня, парень», — приводит слова Макгрегора аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Кадр с пресс-конференции

Фото: Кадр с пресс-конференции

После ухода из UFC в 2022 году Майк Перри стал выступать в лиге по кулачным боям, принадлежащей Конору МакГрегору. В BKFC он одержал пять побед в пяти боях и владеет символическим чемпионским поясом «короля насилия». Кроме того, у Перри есть два поражения в двух боксерских поединках.

Летом 2024 года Макгрегор «уволил» Перри из промоушена после поражения американца в боксёрском бою от блогера Джейка Пола.

Материалы по теме
Макгрегор затусил на вечеринке 50 Cent. Видео
Истории
Макгрегор затусил на вечеринке 50 Cent. Видео

Как появился UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android