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Президент UFC Дана Уайт раскрыл условие для боя Махачева и Топурии

Президент UFC Дана Уайт раскрыл условие для боя Махачева и Топурии
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу возможной организации поединка между россиянином Исламом Махачевым и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

«Что ж, Ислам принял решение подняться в весе. Очевидно, если Ислам выиграет титул, можно будет сразу говорить о супербое между ним и Илией. Но одно дело ничего не делать и обсуждать поединки ещё до того, как они произойдут, и просто рассуждать. Мне не нравятся гипотетические рассуждения. Пока это варианты, которые у нас есть. Однако никогда не знаешь, что может случиться», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

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