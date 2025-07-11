Александр Шлеменко и Гильерме Кадена сделали вес перед боем в Омске

12 июля в Омске состоится турнир SFC 11, в главном событии которого экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с испанцем Гильерме Каденой.

В преддверии боя оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.

Напомним, трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ», начало бойцовского вечера — в 17:00 мск.

Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2004 году. Всего на его счету 66 побед и 16 поражений.

Гильерме Кадене 33 года. Испанец как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2012 году, всего на его счету 37 побед и 24 поражения.