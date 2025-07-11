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Рой Джонс бросил вызов Флойду Мейвезеру

Рой Джонс бросил вызов Флойду Мейвезеру
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший признался, что открыт для поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее Джонс предположил, что Флойд потерпел бы поражение в поединке с Шугаром Рэем Леонардом. В ответ Флойд разместил в социальных сетях видео, где демонстрируется, как Джонс проигрывает нокаутом в разные периоды своей карьеры.

«У людей есть проблемы, и у людей есть своё мнение. Это круто. У меня тоже есть мнение, которое я могу высказывать. И если кто-то пытался отправить мне подсознательное послание, то это сработало. Поскольку ты хочешь доказать, что ты лучше меня, то я готов. Всегда. Полностью открыт. Просто позвони мне», — сказал Джонс на канале FightHype.com в YouTube.

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