Рой Джонс бросил вызов Флойду Мейвезеру

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший признался, что открыт для поединка с Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее Джонс предположил, что Флойд потерпел бы поражение в поединке с Шугаром Рэем Леонардом. В ответ Флойд разместил в социальных сетях видео, где демонстрируется, как Джонс проигрывает нокаутом в разные периоды своей карьеры.

«У людей есть проблемы, и у людей есть своё мнение. Это круто. У меня тоже есть мнение, которое я могу высказывать. И если кто-то пытался отправить мне подсознательное послание, то это сработало. Поскольку ты хочешь доказать, что ты лучше меня, то я готов. Всегда. Полностью открыт. Просто позвони мне», — сказал Джонс на канале FightHype.com в YouTube.

Материалы по теме Денис Лебедев рассказал, что Овечкин болел против него в бою с Роем Джонсом в 2011 году

Главные новости дня: