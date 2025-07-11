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Джон Джонс высказался о возможном возобновлении карьеры после слов Дональда Трампа

Джон Джонс высказался о возможном возобновлении карьеры после слов Дональда Трампа
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Бывший чемпион UFC Джон Джонс высказался на тему возможного возобновления карьеры. У легендарного бойца поинтересовались, не хотел бы он вернуться к поединкам после слов президента США Дональда Трампа о бое UFC в Белом доме.

«Дональд сделал своё заявление утром 4 июля, и я позвонил в штаб-квартиру UFC в тот же день. Я просто оставлю всё как есть. Америка! Вот это меня заинтриговало», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, о решении Джонса завершить карьеру в конце июня 2025 года сообщил президент UFC Дана Уайт. В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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