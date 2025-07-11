Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

BKFC анонсировал Гран-при с призовым фондом $ 25 млн

BKFC анонсировал Гран-при с призовым фондом $ 25 млн
Комментарии

Лига кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) анонсировала Гран-при, участие в котором примут 32 спортсмена. Начало турнира запланировано на март 2026 года. Призовой фонд соревнований составит $ 25 млн. Победителю достанется $ 15 млн, обладателю второго места – $ 1 млн.

Кроме того, организация отметила, что в её в планах устроить аналогичный турнир для женщин под названием The Baddest Bitch in the World.

Ранее во время пресс-конференции Bare Knuckle Fighting Championship экс-чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и в лёгком (до 70 кг) весе жёстко обратился к Майку Перри.

Материалы по теме
Фото
«Будешь танцевать для меня». Макгрегор жёстко обратился к Майку Перри на пресс-конференции

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android