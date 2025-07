BKFC анонсировал Гран-при с призовым фондом $ 25 млн

Лига кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) анонсировала Гран-при, участие в котором примут 32 спортсмена. Начало турнира запланировано на март 2026 года. Призовой фонд соревнований составит $ 25 млн. Победителю достанется $ 15 млн, обладателю второго места – $ 1 млн.

Кроме того, организация отметила, что в её в планах устроить аналогичный турнир для женщин под названием The Baddest Bitch in the World.

Ранее во время пресс-конференции Bare Knuckle Fighting Championship экс-чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и в лёгком (до 70 кг) весе жёстко обратился к Майку Перри.

