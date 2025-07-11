«Делись частью пирога». Макгрегор обратился к главам промоушенов

Именитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к промоушенам лиг, призвав их делиться выручкой. Об этом Макгрегор заявил во время анонса Гран-при лиги кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Это многомиллиардный промоушен, и мы отдаём должное всем мужчинам и женщинам, которые проливают свою кровь на ринге для нас, для шоу, для нашего развлечения. Это заслуживает похвалы и должно работать так же и в других промоушенах. Если ты действительно работаешь для бойцов и правда с ними, то поделись частью пирога, малыш», — приводит слова Конора Макгрегора talkSPORT.

В Гран-при примут участие 32 спортсмена. Начало турнира запланировано на март 2026 года. Призовой фонд соревнований составит $ 25 млн. Победителю достанется $ 15 млн, обладателю второго места – $ 1 млн.