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Боксёр Дронов рассказал, в чём проблема американских спортзалов

Боксёр Дронов рассказал, в чём проблема американских спортзалов
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Известный российский тяжеловес Алексей Дронов назвал одну из проблем многих спортзалов в США.

«На самом деле я тренировался во многих залах во Флориде, неоднократно выезжал на спарринги. Но именно в зале Delray Beach Boxing Club я тренируюсь на постоянной основе. Самый главный плюс этого зала — здесь есть душ. Потому что в основном, в каких бы залах я ни бывал, душевых нет нигде. И в визуальном плане это самый приятный зал, где мне доводилось побывать», — рассказал Дронов в своём блоге на «Чемпионате».

В общей сложности на счету Дронова семь боёв в профессионалах, в каждом из которых он одержал победы.

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