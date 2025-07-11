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Джон Джонс: в этом месяце отправляюсь в Россию

Джон Джонс: в этом месяце отправляюсь в Россию
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Бывший чемпион UFC Джон Джонс ответил пользователю социальных сетей, который заявил, что фанаты потеряли интерес к спортсмену.

«В этом месяце я отправляюсь в Россию в качестве приглашённого бойца. Буду вручать награду ESPYS. Дважды буду в Майами. Только человек в интернете с 88 подписчиками может называть профессионального спортсмена больше неактуальным», — написал Джонс.

В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Джонс высказался о возможном возобновлении карьеры.

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