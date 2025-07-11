Боксёр Алексей Дронов открыл свой блог на «Чемпионате»

Известный российский тяжеловес Алексей Дронов открыл свой блог на «Чемпионате». Первый выпуск можно прочитать здесь.

Напомним, в последнем поединке Дронов одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге, одолев чистым нокаутом в третьем раунде американца Эктора Переса.

Этот бой стал для Дронова первым восьмираундовым рейтинговым в карьере.

До того в его карьере были исключительно шестираундовые поединки за исключением дебюта, который был рассчитан на четыре раунда.

Послужной список Дронова состоит из семи побед в семи поединках (пять — досрочно).

В следующем поединке Дронов встретится с американцем Джо Кодлом. Бой состоится 19 июля 2025 года.