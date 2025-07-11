Президент UFC Дана Уайт сообщил важную информацию по Джону Джонсу

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион промоушена Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования бойцов UFC. Это означает, что легендарный спортсмен может возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

«Да, он вернулся обратно в пул тестирования. Официально ли это? Да», — сказал Уайт в эфире Full Send Podcast.

Напомним, о решении Джонса завершить карьеру в конце июня 2025 года сообщал сам Уайт. В общей сложности в ММА Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Джонс сообщил, что намерен отправиться в Россию.

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